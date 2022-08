Reprodução: TV Globo - 25/08/2022 Lula no Jornal Nacional

Esposa do ex-presidente Lula (PT), Janja usou as redes sociais para brincar sobre a entrevista do marido ao Jornal Nacional, da TV Globo.

"Desconfio que meu marido não vai querer jantar hoje. Já está satisfeito", escreveu Janja em seu perfil oficial no Twitter.

O termo "jantar" é muito usado nas redes sociais para se referir quando alguém ganha uma discussão, ou que se saiu bem em uma determinada situação.



Lula foi entrevistado hoje por William Bonner e Renata Vasconcellos. Ele disse que o objetivo da Operação Lava jato era tentar condená-lo , chamou Bolsonaro de bobo da corte , disse que Dilma Rousseff cometeu equívocos e, nas redes sociais, foi criticado por opositores, como o ex-juiz Sergio Moro . Durante a entrevista, panelaços foram registrados pelo país .