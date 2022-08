Reprodução/TRE-MA - 21.08.2022 Nova urna é testada no Maranhão

O Google lançou, nesta sexta-feira (26), uma página dedicada às tendências de busca sobre as eleições deste ano. A 'Central Google Trends - Eleições 2022' reúne dados em tempo real sobre a disputa eleitoral e também sobre os candidatos.

A central de dados mostra um painel comparativo com o índice de consultas por cada postulante nos últimos sete dias. Ao clicar no ícone de cada um deles, a central direciona para uma página dedicada ao candidato, com informações específicas como: variação de interesse ao longo do tempo, o nível de interesse dividido por estados brasileiros e outros dados que podem ser relevantes para o usuário.

"Todos os dias, milhões de pessoas usam a pesquisa do Google para buscar informações de qualidade sobre o processo político. Esse conjunto de informações permite apontar tendências e mostrar o comportamento do brasileiro que usa o Google para se informar durante o período eleitoral, abrindo uma nova dimensão de compreensão dessas eleições", destaca Marco Túlio Pires, coordenador do Google News Lab no Brasil.

Quem acessar a página vai poder conferir ainda o que os brasileiros estão perguntando sobre pesquisas eleitorais, campanhas e propostas, além de dúvidas sobre como votar e outros temas ligados ao pleito.

