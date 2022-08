Apontado pela colunista Malu Gaspar, do O Globo, como "treinador" do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva para a entrevista concedida ao Jornal Nacional, da TV Globo , o jornalista e ex-apresentador da emissora Chico Pinheiro comentou a informação nas redes sociais e disse: "Ninguém treina Pelé!".

Após mais de 30 anos na Globo, Chico Pinheiro deixou a emissora neste ano e hoje trabalha na campanha de Lula.

Ninguém treina Pelé ! https://t.co/RXgXiogbtY — Chico Pinheiro (@chico_pinheiro) August 26, 2022

Durante a entrevista ao Jornal Nacional, Lula reconheceu erros na Petrobrás e confirmou a existência de casos de corrupção na petroleira durante seus mandatos como presidente.

“Você não pode dizer que não houve corrupção se as pessoas confessaram”, disse aos jornalistas Willian Bonner e Renata Vasconcellos.

