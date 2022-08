Reprodução/Youtube Ciro Gomes em sabatina do O GLOBO, Valor e rádio CBN

O presidenciável Ciro Gomes (PDT) disse, na manhã desta sexta-feira (26), em sabatina organizada pelos jornais O GLOBO e Valor Econômico e pela rádio CBN, que as administrações passadas e acordos com o 'centrão' perpetuam a crise no Brasil.

"Essa governança é a certeza da crise eterna e profunda. Collor, Fernando Henrique, Lula, Dilma, Temer e Bolsonaro. Os seis governaram com essa gente, dois foram caçados, dois foram parar na cadeia e dois foram desmoralizados. Não escapou nenhum", criticou.

O candidato também criticou as emendas do relator aprovadas na Lei de Diretrizes Orçamentárias do atual governo Jair Bolsonaro (PL), conhecidas pela sigla RP9, o “ orçamento secreto ”.

"Por esse caminho, de presidencialismo de coalizão, de contemporização com 'orçamento secreto', com roubalheira, transformou a presidência da República numa testa de ferro. [...] Emenda do relator? Tenha santa paciência!".

"Você simplesmente institucionalizaou a roubalheira", conclui.

Ciro Gomes (PDT) é entrevistado pelos jornalistas e colunistas dos três veículos: Lauro Jardim, Merval Pereira, Vera Magalhães, Milton Jung, Maria Cristina Fernandes e Fernando Exman. O mesmo time sabatinou Tebet.

