Reprodução/redes sociais Campanha de Bolsonaro recebe R$ 500 mil em doação de Nelson Piquet

A campanha de Jair Bolsonaro (PL), que tenta a reeleição, recebeu uma doação de R$ 501 mil do ex-piloto Nelson Piquet, já assumido eleitor do presidente. Essa é a maior doação recebida até agora por Bolsonaro, excluindo os repasses do fundo eleitoral.

Piquet é um aliado do bolsonarismo e já esteve com o presidente algumas vezes em seu mandato. No 7 de Setembro do ano passado, ele dirigiu o Rolls-Royce que levou Bolsonaro à cerimônia de hasteamento da bandeira, no Palácio da Alvorada, em Brasília.

No último sábado, o ex-piloto acompanhou Bolsonaro durante uma visita a Resende, no Rio de Janeiro.

A campanha de Bolsonaro já recebeu R$ 11 milhões em repasses financeiros, sendo que R$ 10 milhões vieram do Partido Liberal (PL), por meio do fundo eleitoral.

