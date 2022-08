Reprodução/TV Globo Petista está aguardando a definição de Bolsonaro

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) recuou e não sabe mais se participará do debate na Band, que acontecerá no próximo domingo (28). A emissora havia confirmado a presença do petista, no entanto, com a possível desistência do presidente Jair Bolsonaro (PL), o líder nas pesquisas não deve comparecer ao encontro dos presidenciáveis.



Nesta semana, a emissora da família Saad divulgou nos seus perfis nas redes sociais que Lula havia assinado o termo de presença para estar no debate. Porém, surgiram rumores que o atual mandatário não estaria presente no evento organizado pelo canal e acendeu o sinal de alerta na cúpula do PT.

Nesta sexta (26), a jornalista Malu Gaspar, do jornal O Globo, noticiou que Bolsonaro havia batido o martelo e definido que não comparecerá no debate da Band. Desta forma, a reportagem do Portal IG entrou em contato com a assessoria de Lula e perguntou se o ex-presidente estará na atração. “Ainda não foi definido”, resumiu a campanha.

Conforme apurou a reportagem, o petista não quer ser alvo dos outros candidatos. Se o atual presidente fosse, ocorreria uma divisão de protagonismo e eles poderiam até se enfrentar em algumas ocasiões. No entanto, sem o mandatário, fatalmente os outros presidenciáveis mirariam todas as suas estratégias em cima do líder nas pesquisas.

Até o momento, não há uma confirmação oficial da desistência de Bolsonaro. A assessoria do governante afirma que a decisão ainda não foi tomada. Por conta disso, Lula também só vai bater o martelo definitivamente quando seu principal adversário anunciar sua possível não ida ao debate da Band.

