Pres Ucrânia / Fotos Públicas Presidente ucraniano Volodymyr Zelensky

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskiy, pediu que países atuem para forçar as tropas russas a desocuparem a usina nuclear Zaporozhzhia, a maior da Europa. De acordo com Zelensky, a região ficou sem eletricidade por horas em um incidente que poderia ter causado um desastre radioativo internacional. Essa foi a primeira desconexão completa da usina, local que se consolidou como um ponto crítico na guerra entre os países.

Ele afirmou que o bombardeio da Rússia na quinta-feira (25) causou incêndios nos poços de cinzas de uma usina de carvão próxima que, por consequência, desligou a usina da rede elétrica. Em contrapartida, uma autoridade russa disse que a culpa é da Ucrânia.

Zelensky afirmou que para que o fornecimento de energia vital para manutenção dos sistemas de refrigeração e segurança não fosse completamente interrompido, foram utilizados geradores a diesel de backup. Ele elogiou os técnicos ucranianos que trabalharam na usina enquanto estava sob comando dos militares russos.

Em vídeo postado na noite de quinta-feira (25), o presidente defendeu ser necessário "uma pressão internacional que force os ocupantes a se retirarem imediatamente do território da usina nuclear de Zaporizhzhia".

"A AIEA e outras organizações internacionais precisam agir muito mais rápido do que estão agindo agora. Porque cada minuto que as tropas russas ficam na usina nuclear é um risco de um desastre global de radiação", afirmou Zelensky.

A estatal ucraniana Energoato informou que um dos dois reatores em funcionamento da usina foi reconectado à rede e já estava fornecendo eletricidade novamente. Segundo autoridades regionais de Zaporizhzhia, mais de 18 mil pessoas ficaram sem eletricidade hoje por conta dos danos na linhas de energia.



Posicionamento Russo

A autoridade russa Vladimir Rogov culpou as Forças Armadas da Ucrânia pelo ocorrido. Ele diz que os ucrânianos teriam causado um incêndio próximo à usina. Rogov escreveu no Telegram que a desconexão das linhas de energia ocorreram como resultado das provocações do presidente da Ucrânia.

Nesta sexta-feira (26), o Ministério da Defesa russo afirmou que suas tropas destruíram um obus M777 fabricado nos Estados Unidos. Segundo a pasta, a Ucrânia usou a arma para bombardear a usina de Zaporizhzhia.

