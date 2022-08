Gabriel de Paiva - 24.07.2022 e Jarbas Oliveira - 30.07.2022 Bolsonaro e Lula em eventos com apoiadores

O ex-presidente Lula apresentou cerca de 15 ações no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) pedindo a derrubada de aproximadamente 200 publicações postadas pelos filhos de Jair Bolsonaro e também por apoiadores do presidente. Segundo a campanha do candidato, as publicações contêm notícias falsas.

Ainda de acordo com a campanha de Lula, os diversos conteúdos contendo ‘fake news’ estão espalhados por plataformas, como Twitter, Facebook, Instagram, Kwai, Gettr, YouTube, TikTok e Telegram e já alcançaram mais de 600 mil visualizações.

Outra alegação é de que há um grande movimento coordenado de apoiadores do atual presidente para disseminar desinformação com o intuito de tentar influenciar no resultado das eleições.

Advogados do petista destacaram que, no material, há vídeos manipulados com algumas falas de Lula descontextualizadas, áudios falsamente atribuídos a interlocutores do PT, desinformações sobre o sistema eleitoral e pesquisas de intenção de voto.



