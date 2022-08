Foto: Alan Santos e Ricardo Stuckert Jair Bolsonaro e Lula

A Pesquisa Exame/Idea para as eleições presidenciais de 2022, divulgada nesta quinta-feira (25), mostra que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) continua à frente, com 44% das intenções de voto no primeiro turno, seguido de Jair Bolsonaro (PL), com 36%, no entanto, a diferença entre os candidatos diminuiu. O novo levantamento aponta uma diferença de 8 pontos percentuais, contra 11 do levantamento anterior, realizado há pouco mais de um mês.

Ciro Gomes (PDT) aparece com 9% e Simone Tebet (MDB), com 4%. Pablo Marçal (Pros), Felipe D’Ávila (Novo) e Vera Lúcia (PSTU) tiveram 1% cada. Os demais candidatos pontuaram menos de 1%.

Os que dizem que irão votar em branco, anular ou deixar de votar são 2%. Já os indecisos somam 3%.

O levantamento ouviu 1.500 eleitores, por telefone, entre os dias 19 e 24 de agosto de 2022.A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos em um intervalo de confiança de 95%.



