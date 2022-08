Montagem iG / Imagens: Lula Marques/Agência PT; Wilson Dias/Agência Brasil; e José Cruz/Agência Brasil; Aceno ao eleitorado baiano — o quarto maior do país, com 11 milhões de eleitores — ocorre no dia 2 de julho, um feriado estadual

A Pesquisa Exame/Idea para as eleições presidenciais de 2022 , divulgada nesta quinta-feira (25), mostra um perfil de eleitor mais confiante em sua escolha.

Uma das perguntas feitas aos entrevistados foi em relação à intenção de voto para presidente da República, 'se o voto está definido, se pode mudar ou não sabem responder'.

Ao todo, 83% dos entrevistados disseram que o voto 'está definido'. Outros 13% responderam que o voto 'pode mudar' , enquanto que apenas 3% não souberam reponder.

Os resultados da pesquisa, revelam que a definição do voto aconteceu cada vez mais cedo nesta eleição.

"Isso é 30 pontos a mais do que tínhamos no mesmo período de 2018. Ou seja, há pouco espaço de convencimento de eleitores que podem mudar de voto”, diz Maurício Moura, fundador do Instituto IDEIA.

O levantamento ouviu 1.500 eleitores, por telefone, entre os dias 19 e 24 de agosto de 2022. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos em um intervalo de confiança de 95% .

