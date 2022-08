Gabriel de Paiva - 24.07.2022 e Jarbas Oliveira - 30.07.2022 Bolsonaro e Lula em eventos com apoiadores

Pesquisa Exame/Ideia divulgada nesta quinta-feira (25) revela um percentual equilibrado de rejeição entre os candidatos da chamada 'polarização', onde figuram o presidente Jair Bolsonaro (PL) e o ex-presidente Lula (PT) .

Jair Bolsonaro é rejeitado por 45% dos eleitores, enquanto Lula por 42%. Esse é o percentual dos entrevistados que disseram não 'votar de jeito nenhum' nesses dois candidatos . Na comparação com julho, Jair Bolsonaro (PL) não teve muita variação na sua rejeição, que chevaga a 46%.

Já Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o segundo mais rejeitado, apresentava em julho 40% das negativas.

Aprovação

Lula lidera com 44% contra 36% de Bolsonaro.

Pesquisa Exame/Idea para as eleições presidenciais de 2022, mostra que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) continua à frente, com 44% das intenções de voto no primeiro turno, seguido de Jair Bolsonaro (PL), com 36%, no entanto, a diferença entre os candidatos diminuiu. O novo levantamento aponta uma diferença de 8 pontos percentuais, contra 11 do levantamento anterior, realizado há pouco mais de um mês.

Os dois mantém empate técnico de rejeição, apesar de estarem à frente na corrida presidencial. A Exame/Ideia entrevistou por telefone 1.500 pessoas em todas as regiões do Brasil e está registrada com o número BR-02405/2022 no Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou menos em um intervalo de confiança de 95%.



