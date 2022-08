Reprodução/TV Globo - 25.08.2022 Lula chama Bolsonaro de "bobo da corte" durante sabatina do JN

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva chamou, nesta quinta-feira (25), o atual presidente Jair Bolsonaro (PL) de "bobo da corte". A fla foi feita durante a sabtina realizada pelo Jornal Nacional, da Rede Globo.

O candidato do PT nas eleições presidenciais deste ano criticou o que chamou de "semipresidencialismo" vigente no atual governo do Brasil, afirmando que não é o Bolsonaro quem cuida do orçamento do Brasil, mas sim Arthur Lira (PP), presidente da Câmara dos Deputados.

"O Bolsonaro sequer cuida do orçamento do Brasil. Quem cuida é o Arthur Lira. Os ministros ligam para o Lira, não pra ele. Temos que acabar com essa história de semipresidencialismo no regime presidencial. O Bolsonaro parece um bobo da corte", enfatizou o petista.

Escolha de Alckmin para vice



Durante a entrevista, Lula também falou sobre a sua escolha por Geraldo Alckmin (PSB) para ser o vice da sua chapa na corrida eleitoral. Segundo o pestista, o a experiência do ex-governador de São Paulo vai ajudá-lo a "consertar o Brasil".



"É uma pessoa que vai me ajudar, de confiança. A experiência dele como governador de São Paulo vai me ajudar a consertar o Brasil", destacou.

Lula ainda completou que elogiando o fato da chapa reunir o que ele afirmou ter sido considerado o melhor presidente da história do Brasil e um político que foi governador de São Paulo por 16 anos.



"Eu quero voltar pra fazer coisas que eu deveria ter feito mas não sabia que era possível fazer. Por isso eu fui escolher uma pessoa como o Alckmin de vice, pra juntar duas grandes experiências na minha vida. Um cara que foi governador de São Paulo 16 anos e o cara que foi considerado o melhor presidente da história do Brasil.”

