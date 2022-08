Reprodução: TV Globo - 25/08/2022 Lula no Jornal Nacional

A sabatina do Jornal Nacional desta quinta-feira (25) com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi comentada por alguns políticos nas redes sociais. Dentre eles, o ex-juiz Sergio Moro (União Brasil), que decretou a prisão do petista em 2018. Moro disse que "a única verdade na entrevista é a voz rouca" de Lula.

Lula não explicou a roubalheira, desviou da pergunta. O saque bilionário à Petrobras aconteceu sem o seu conhecimento? A única verdade na entrevista é a voz rouca. — Sergio Moro (@SF_Moro) August 25, 2022

Dentre outros comentários, o ex-ministro da Justiça de Jair Bolsonaro alfinetou:

"Quem escolheu a Diretoria pilantra da Petrobras foi o Lula. Nenhum arrependimento. Combate à corrupção prejudica a economia segundo Lula. Defende o rouba, mas faz. Malufou".

"Lula diz que vai para a Presidência no sacrifício. Preferia ficar em casa. No triplex ou no sítio de Atibaia?".

"Resultado final: Lula não respondeu às perguntas no

@jornalnacional e mentiu descaradamente. A entrevista foi muito parecida com os interrogatórios dele na Lava Jato. A população merecia a verdade, não foi desta vez", finalizou o candidato ao Senado, Sergio Moro.

Sobre a Lava-Jato, Lula disse na entrevista que o objetivo da operação era condená-lo:

"A Lava-Jato ultrapassou o limite da investigação e entrou no limite da política. O objetivo era o Lula. O objetivo era tentar condenar o Lula". E acrescentou: "No primeiro depoimento que fui dar ao Moro eu disse: Moro, você está condenado a me condenar porque você já permitiu que a mentira foi longe demais, e você sabe do que eu to falando".

Além de Moro, os filhos do presidente Jair Bolsonaro também comentaram a sabatina.

"E Bonner termina se desculpando com Lula. Quem sabe agora estão indo tomar uma cervejinha para celebrar o bom bate papo de boteco entre as comadres", diz Eduardo Bolsonaro, candidato a deputado federal por São Paulo.

E Bonner termina se desculpando com Lula.



Quem sabe agora estão indo tomar uma cervejinha para celebrar o bom bate papo de boteco entre as comadres. — Eduardo Bolsonaro🇧🇷 (@BolsonaroSP) August 26, 2022

Flávio Bolsonaro compartilhou alguns memes e opiniões de outros usuários em seu perfil. Uma delas foi a de Eduardo Bolsonaro, que disse: ""O agronegócio é fascista e direitista" Lula da Silva, ex-preso, no JN", como legenda de uma foto de uma televisão dentro de uma espécie de gaiola, transmitindo a entrevista do petista.

“O agronegócio é fascista e direitista” Lula da Silva, ex-preso, no JN. pic.twitter.com/GKwm4EeKLO — Eduardo Bolsonaro🇧🇷 (@BolsonaroSP) August 26, 2022

O ministro da Comunicação de Jair Bolsonaro também se manifestou sobre a entrevista do ex-presidente. Ele disse: "Só falta agora o Lula tirar o Alckmin e colocar a Globo de vice. O Bonner virou o tchutchuca do PT! Tirou o chapéu de apresentador e pôs o do MST!".

Só falta agora o Lula tirar o Alckmin e colocar a Globo de vice.

O Bonner virou o tchutchuca do PT!

Tirou o chapéu de apresentador e pôs o do MST! — Fábio Faria 🇧🇷🇧🇷🇧🇷 (@fabiofaria) August 26, 2022

Ciro Nogueira, atual ministro da Casa Civil, disse que a entrevista parecia uma "reprise de uma novela" e defendeu Bolsonaro.

"Não pareceu o JN. Pareceu “Vale a pena ver de novo”. Vale? A reprise de uma novela com roteiro antigo, falas antigas, de um Brasil antigo. Tudo antigo. O Brasil do futuro é Bolsonaro. O Brasil não é uma novela do passado, ainda mais com o final trágico que teve".

Não pareceu o JN. Pareceu “Vale a pena ver de novo”. Vale? A reprise de uma novela com roteiro antigo, falas antigas, de um Brasil antigo. Tudo antigo. O Brasil do futuro é Bolsonaro. O Brasil não é uma novela do passado, ainda mais com o final trágico que teve. — Ciro Nogueira (@ciro_nogueira) August 26, 2022

