Divulgação/TV Globo - 25.08.22 Lula foi o terceiro candidato a participar de sabatina no Jornal Nacional

A entrevista do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ao Jornal Nacional, da Rede Globo , provocou protestos no Brasil. Opositores do petista fizeram o chamado "panelaço" para protestar contra ele.



Nas redes sociais, candidato do PT foi chamado de "ladrão" por muitos usuários. Pessoas publicaram vídeos batendo panela nas janelas de casas e apartamentos de diversas cidades do país, como Rio de Janeiro, São Paulo, Balneário Camburiú e Recife.

Confira abaixo alguns protestos feitos duranre a entrevista:

Panelaço no meu condomínio , Barra da Tijuca RJ pic.twitter.com/Mt8q7nlZJI — HENRIQUE CASTRO 🇧🇷 (@Henriqu48791299) August 25, 2022

Panelaço em boa viagem pic.twitter.com/tRcs3FYMK1 — madu olifotét 🇩🇪 (@Olifotet) August 25, 2022

Panelaço em Balneário Camboriú contra as mentiras do candidato Lula do PT… pic.twitter.com/I5OHG4ITEQ — Michele Martins (@mmichelemartins) August 25, 2022

Recife panelaço JN Luladrão pic.twitter.com/h6gIJU3XML — Armenio Ferreira (@FerreirArmenio) August 25, 2022

Panelaço aqui em Santos contra o ladrão, ex condenado, demônio, etc...etc... pic.twitter.com/vFOlgZvtCg — Valdete Negri (@Valdete14000857) August 26, 2022

