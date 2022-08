Reprodução/TV Globo - 28.10.2002 Lula e Bonner em entrevista ao "Jornal Nacional", na sede da TV Globo em São Paulo, em 2002

O Jornal Nacional entrevista, nesta quinta-feira (25), o ex-presidente do Brasil e líder nas pesquisas eleitorais Luiz Inácio Lula da silva, candidato do Partido dos Trabalhadores (PT) à Presidência da República, às 20h30.

Lula será o terceiro sabatinado na série de entrevistas do JN, comandada por William Bonner e Renata Vasconcellos, com os quatro presidenciáveis mais bem colocados na pesquisa divulgada pelo Datafolha no dia 28 de julho.

Jair Bolsonaro (PL) foi o primeiro candidato a ser entrevistado, na segunda-feira (22), seguido de Ciro Gomes (PDT), entrevistado na terça-feira (23). Simone Tebet (MDB) irá fechar a série de entrevistas nesta sexta-feira (26).

