Reprodução - 22.08.2022 Bolsonaro (à esquerda), Renata Vasconcelos e Willian Bonner

Jair Bolsonaro foi criticado por políticos e internautas de oposição após participação em uma sabatina, nesta segunda-feira (22), no Jornal Nacional. Opositores acusaram as falas do chefe do Executivo, durante a entrevista concedida a William Bonner e Renata Vasconcellos, de mentirosas.



Veja algumas das críticas recebidas:

O candidato a deputado federal Guilherme Boulos (Psol-SP), logo no início da sabatina, acusou o presidente do país de divulgar fake news por afirmar que "nunca xingou um ministro do STF". Boulos, então, publicou um vídeo em uma de suas redes sociais em que Bolsonaro aparece chamando o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luís Roberto Barroso, de "filho da puta".



Primeira fake news do #BolsonaroNoJN : Bolsonaro disse que nunca xingou um ministro do STF. O video: pic.twitter.com/TYvbMJrMBh — Boulos 5010 (@GuilhermeBoulos) August 22, 2022



André Janones (Avante) e Alexandre Frota (PSDB) e apontaram misoginia no comportamento de Bolsonaro. Janones disse que o presidente é um "vagabundo" e Frota comemorou quando, de acordo com ele, Bonner chamou Bolsonaro de "traidor".



Esse vagabundo é muito burro kkkkkkkk não vejo a hora de ver esse safado ser jogado no fundo de uma cela 😂😂😂 — André Janones 7040✌️ (@AndreJanonesAdv) August 23, 2022

Bonner chama Bolsonaro de traidor na lata, finalmente o Brasil entendeu quem é o grande traidor do 🇧🇷 — Frota 45 777🇧🇷 (@77_frota) August 23, 2022

Bolsonaro só quis confrontar a Renata e aí coloca o dedo na cara dela . Com Bonner ficou nervoso rsrs um covarde . 👏 — Frota 45 777🇧🇷 (@77_frota) August 23, 2022



O digital influencer Felipe Neto também criticou Bolsonaro nas redes sociais:



Bolsonaro é um mentiroso compulsivo.



Um canalha, mau caráter, treinado para ENGANAR seus súditos. — Felipe Neto 🦉 (@felipeneto) August 22, 2022

Rivais do chefe do Executivo no pleito de outubro, Ciro Gomes (PDT) e Felipe D’Avila (Novo) também comentaram a participação de Bolsonaro no JN. Enquanto D’Avila criticou falas sobre o fechamento do STF e vacina anticovid, Ciro indicou "desfaçatez" do presidente.

É constrangedor ver um presidente da República mentir com tamanha desfaçatez. — Ciro Gomes 12 (@cirogomes) August 23, 2022

Pedir o fechamento do STF e do Congresso Nacional não é liberdade de expressão. Da mesma forma que não é figura de linguagem dizer que aqueles que se vacinassem contra a Covid-19 poderiam virar jacaré. — Felipe D'Avila | 30 (@fdavilaoficial) August 22, 2022



Já Marina Silva (Rede), afirmou que Bolsonaro vive “no mundo invertido” por se preocupar com a destruição dos tratores que derrubam árvores na Amazônia ao invés de assegurar a segurança de indígenas e ambientalistas.



No "mundo invertido" e perverso de Bolsonaro a preocupação é com trator de bandido e não com as vidas dos povo indígenas e dos ambientalistas que eles assassinam! #ForaBolsonaro #JornalNacional #Amazonia — Marina Silva 1️⃣8️⃣1️⃣8️⃣ (@MarinaSilva) August 23, 2022

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.