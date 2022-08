Reprodução/TV Globo - 23.08.22 Ciro Gomes foi entrevistado por William Bonner e Renata Vasconcellos

O candidato a presiência da República, Ciro Gomes (PDT), teve um aumento de 400% nas buscas pelo seu nome na plataforma de buscas do Google após entrevista realizada nesta terça-feira (23), na sabatina do Jornal Nacional, da Rede Globo .

Ciro Gomes (PDT) participou da entrevista de forma mais comedida e disse que pretende reavaliar ataques a Lula e Bolsonaro durante a sua campanha presidencial.

Ciro aproveitou a oportunidade também para criticar a atual polarização política no país e as ameaças contra a democracia.

"O fracasso dela na vida do povo", disse.

A entrevista com o candidato rendeu 28 pontos de audiência na Grande São Paulo medidos pelo Ibope. Os números ficaram abaixo da entrevista com Jair Bolsonaro (PL), que garantiu 32 pontos à emissora.

