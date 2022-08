Reprodução/TV Globo - 22.08.22 Bonner questiona Jair Bolsonaro durante o Jornal Nacional

O presidente Jair Bolsonaro (PL) disse nesta segunda-feira (22) durante entrevista ao "Jornal Nacional " que Willian Bonner estaria divulgando uma "fake news" ao citar que o atual presidente xingou 'ministros' do STF.

"Você não está falando a verdade quando fala xingar, da minha parte não existe. É um fake news da sua parte", disse Bolsonaro.

Bonner, Visivelmente desconfortável, usou o termo 'ministros' no plural, mas se corrigiu após o comentário de Bolsonaro.

"Presidente, o senhor começou sua resposta afirmando que eu tinha cometido uma 'fake news'. Em nome da verdade candidato, o senhor chamou o ministro de canalha", disse Bonner.

Bolsonaro disse o xingamento durante ato no dia 07 de setembro de 2021 na avenida Paulista, em São Paulo, em ato chamado 'Pró Democracia' e acrescentou que 'nunca seria preso'.

Na entrevista, Bolsonaro então respondeu, evitando pronunciar o nome de Alexandre Moraes, que 'foi um ministro específico' e não 'ministros', corrigindo o jornalista.

Bolsonaro concluiu a pergunta sobre Alexandre de Moraes afirmando que entre o dois está tudo 'pacificado'.

"Pelo que tudo indica está tudo pacificado. Espero que seja uma página virada e quem vai decidir essa questão de transparência ou não, serão em partes as Forças Armadas que foram convidadas a fazer parte da comissão eleitoral", disse.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.