O ex-secretário do Ministério da Saúde do governo Bolsonaro, Denizar Vianna, foi escolhido para ser o representante de Ciro Gomes (PDT) na área da saúde. Antes de entrar no grupo pedetista, Vianna participou da coordenação da pré-campanha presidencial do ex-ministro Sergio Moro (União Brasil).



O ex-juiz da Operação Lava Jato é um enorme desafeto do ex-governador do Ceará. Vianna deixou a equipe de Moro após o antigo aliado do atual presidente da República retirar sua candidatura à Presidência, em março deste ano. A decisão ocorreu após ele se transferir do Podemos para o UB.

Denizar aceitou ser aliado do ex-ministro da Justiça por conta da amizade que criaram quando estavam no governo de Jair Bolsonaro. Vianna era secretário da Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos no mesmo período que o ex-juiz comandava a pasta de Justiça.

Porém, Ciro não demonstrou qualquer preocupação em relação ao tema e convidou o ex-secretário para fazer parte da sua equipe. Ao participar de uma entrevista promovida pela Folha de S.Paulo, ele se comportou como porta-voz do candidato do PDT ao cargo de presidente.

Vianna foi secretário no Ministério da Saúde na gestão de Luiz Henrique Mandetta (União Brasil) e assessor especial do ex-ministro Nelson Teich. O médico ainda administrou a pró-reitoria de Saúde da UERJ (Universidade do Estado do Rio de Janeiro).

