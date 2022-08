Agência O Globo - 26/06/2021 Simone Tebet (MDB)





O ministro do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) Ricardo Lewandowski deferiu hoje (25) o registro de candidatura da senadora Simone Tebet (MDB-MS) à Presidência da República. A candidatura da senadora Mara Gabrilli (PSDB-SP) à vice-presidência na mesma chapa também foi deferida.

Na decisão, o ministro entendeu que as candidatas cumprem os requisitos constitucionais para concorrerem às eleições de outubro, como nacionalidade brasileira, exercício pleno dos exercícios políticos, alisamento na condição de eleitora, filiação partidária e idade mínima de 35 anos na data da eventual posse.

Os pedido de candidaturas foram registrados no TSE no dia 7 de agosto. Simone Tebet declarou possuir bens declarados no valor de R$ 2,3 milhões, entre imóveis e depósito em conta bancária. A lista de bens de Mara Gabrilli soma R$ 12,8 milhões, entre imóveis e investimentos financeiros. As candidaturas serão apoiadas pela federação partidária PSDB-Cidadania e o Podemos.

O TSE tem até o dia 12 de setembro para julgar todos os pedidos de registros de candidaturas apresentados à Corte. As candidaturas de Sofia Manzano (PCB) e Vera Lúcia (PSTU) foram as primeiras a serem julgadas e deferidas.