Reprodução/Twitter - 25.08.2022 Jair Bolsonaro e Alexandre de Moraes se encontraram

Nesta quinta-feira (25), o presidente Jair Bolsonaro (PL) e o ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes ficaram frente a frente após a determinação de busca e apreensão contra empresários suspeitos de planejarem um golpe de estado, caso o atual mandatário não seja reeleito. Os dois estiveram na pose da nova presidente do Superior Tribunal de Justiça, Maria Thereza de Assis Moura.



No começo da semana, Moraes autorizou que a Polícia Federal realizasse busca e apreensão contra empresários bolsonaristas acusados de estarem planejando um possível golpe. Luciano Hang, apoiador de Bolsonaro e donos das lojas Havan, se tornou um dos principais alvos da Justiça e teve suas redes sociais suspensas.

O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, foi convidado para participar do evento, mas acabou não indo. Ele alegou ter uma consulta. Lindôra Araújo, vice-procuradora-geral da República, acabou sendo escolhida para representar o chefe da PGR.

Além deles, estiveram presentes no local os presidentes do Superior Tribunal de Justiça, Luiz Fux, do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), os magistrados do STF Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski e Dias Toffoli, e os ministros Anderson Torres, da Justiça, Victor Godoy, da Educação, Paulo Sérgio Oliveira, da Defesa, e da CGU, Wagner Rosário.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.