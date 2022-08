FIESP/ DIVULGAÇÃO FIESP

Nesta quinta-feira (25), a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) divulgou uma nota em defesa da liberdade de expressão. O posicionamento ocorre após a autorização do ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes para que a Polícia Federal fizesse busca e apreensão contra empresários suspeitos de estarem planejando um apoio a um golpe de Estado, caso o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vença as eleições.



“Na defesa do Estado Democrático de Direito feita pela Fiesp e outras entidades, está implícita, obviamente, a defesa de todos os seus pilares, o que inclui a liberdade de expressão e de opinião e imprensa livre”, diz trecho da nota. “Esses são valores inegociáveis”, completa a entidade.

O posicionamento da Fiesp ocorreu no mesmo período em que a instituição estava recebendo críticas de alguns setores da indústria por conta da articulação de um manifesto em defesa da democracia. Desta forma, a entidade quis deixar claro que é defensora da liberdade de expressão.

A nota é uma forma de se manter bem vista entre os empresários que apoiam o presidente Jair Bolsonaro e também executivos que são contra o atual chefe do executivo federal. A defesa pela liberdade de expressão também foi feita sem atacar os ministros do Supremo.

