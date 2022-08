Reprodução/Twitter Bolsonaro cai enquanto cumprimenta apoiadores em BH

O presidente da República, Jair Bolsonaro, caiu enquanto falava com apoiadores na região da Pampulha, em Belo Horizonte (MG), na tarde desta quarta-feira (24). Depois do tombo, Bolsonaro se levantou com a ajuda de outras pessoas que estavam por perto.

Veja no vídeo abaixo:





O presidente estava em comício na cidade. Ele chegou hoje em Minas Gerais por volta de 13h, e seguiu para a região metropolitana. Bolsonaro também participou de uma reunião com o prefeito da cidade, Vittorio Medioli (PSD), junto com Carlos Viana, que concorre ao governo do estado pelo PL.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.