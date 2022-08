Gabriel de Paiva - 24.07.2022 e Jarbas Oliveira - 30.07.2022 Bolsonaro e Lula

A Rede TV decidiu cancelar o debate presidencial por não ter recebido a confirmação de participação de Lula (PT) e Jair Bolsonaro (PL), os dois candidatos mais bem posicionados nas pesquisas. O debate ocorreria em parceria com os portais Metrópoles e O Antagonista.

A exibição seria no dia 2 de setembro. O encontro estava marcado para ocorrer nos estúdios da emissora, em Osasco, na Grande São Paulo. A assessoria da Rede Tv informa que caso haja segundo turno, o debate marcado para o dia 17 de outubro tem previsão mantida.

Esse não é o primeiro debate cancelado neste ano. O consórcio de veículos de imprensa, que inclui UOL, Folha de S.Paulo, G1, O Globo, O Estado de S. Paulo e Valor, suspendeu a realização de um em formato pool entre candidatos à Presidência no último dia 11. O motivo foi o mesmo, Lula e Bolsonaro não se comprometeram a participar.

