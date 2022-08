Reprodução: Twitter / @LulaOficial Lula durante coletiva à imprensa internacional

Nesta quarta-feira (24), o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) não participou de nenhum evento público de campanha. A decisão partiu da sua equipe para que ele pudesse fazer trabalhos internos. O petista voltará a dialogar com a sociedade a partir desta quinta (25).



Conforme apurou a reportagem do Portal IG, o líder nas pesquisas não esteve hoje em nenhum ato e reunião para se dedicar exclusivamente às gravações dos vídeos eleitorais. As peças serão exibidas durante a propaganda gratuita e em pequenos trechos ao longo das programações das emissoras de TV aberta.

Nos programas, Lula falará sobre os problemas econômicos do Brasil durante o governo Bolsonaro. Ele criticará o seu adversário pela forma que administrou o país na pandemia e a falta de um projeto para retirar os mais de 33 milhões de brasileiros que vêm passando fome.

Na quinta, ele retornará a fazer agenda pública e participará da sabatina do Jornal Nacional, prevista para iniciar às 20h30. A expectativa é que o ex-presidente consiga reforçar aos eleitores que o Brasil vivia um momento muito melhor economicamente e socialmente quando o PT governava o país.

