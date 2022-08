Reprodução/Grupo Globo - 24.08.2022 Governador afastou qualquer briga com o seu antecessor

Nesta quarta-feira (24), o candidato à reeleição ao governo do estado de São Paulo Rodrigo Garcia (PSDB) revelou como está sendo sua relação com o ex-governador João Doria (PSDB). O tucano afirmou que não houve nenhuma traição entre eles e garantiu mantém uma boa relação com o colega de partido.



"O João, quando saiu da vida pública, anunciou isso para toda a imprensa brasileira depois de cumprir uma etapa importante da sua vida como governador de São Paulo e como prefeito de São Paulo. Então, o João abandonou a vida publica pelas razões que já explicitou e nós mantemos o nosso relacionamento, nenhum tipo de rompimento”, declarou Garcia em entrevista ao podcast do Grupo Globo.

Ele garantiu que não há nenhum ruído entre os dois e revelou que cada um possui suas características próprias. Por conta disso, tem optado por não falar sobre padrinhos nas eleições.

"Não houve traição nenhuma. Um diálogo de políticos, é natural esse tipo de diálogo. Cada um tem seu estilo, cada um tem sua forma. Comecei com Mário Covas. Cada um tem estilo, sua forma de enxergar. Eu sou diferente do João, que é diferente do Alckmin, que é diferente do Serra", acrescentou.

Questionado se apoia algum presidenciável, Rodrigo foi direto. “Eu não estou aqui, Alan, como candidato a governador, à reeleição, para dar palanque pra presidente da República. Eu não fui forjado dentro de um projeto de poder do PT nem de um projeto da família Bolsonaro pra ser candidato a governador de São Paulo, eu sou candidato da minha história, meu padrinho é toda a minha história, história de acertos e erros como todos nós cometemos”, completou.

O PSDB, partido de Garcia, apoia a candidatura de Simone Tebet (MDB) à Presidência, tanto que indicou a senadora Mara Gabrilli para a vice. No entanto, Rodrigo não citou a chapa.

