Reprodução/YouTube - 17.08.2022 Jair Bolsonaro pode ficar fora dos debates

Nesta quarta-feira (24), surgiu a informação que o presidente Jair Bolsonaro (PL) não participará mais dos debates eleitorais no primeiro turno. Porém, o martelo ainda não foi batido, pois o chefe do executivo federal estava aguardando uma decisão do seu principal adversário, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).



No fim da tarde de hoje, o site O Antagonista noticiou que o mandatário havia decidido, com a direção do PL, que não irá para nenhum encontro entre os presidenciáveis. No entanto, o jornalista Gabriel Perline, colunista do Portal IG, informou que Bolsonaro tinha assinado o termo de presença no debate da Band e que ele não comunicou a desistência da sua participação.

A reportagem do Último Segundo, do Portal IG, procurou oficialmente a assessoria do Partido Liberal e o posicionamento é que o chefe do executivo federal não definiu se participará dos eventos em que os postulantes ao Palácio do Planalto irão discutir seus projetos para o Brasil.

Nos bastidores, a repercussão sobre o assunto foi enorme. Aliados revelaram para a reportagem que Bolsonaro soube que Lula estava cogitando não participar dos debates. Porém, a assessoria do ex-presidente confirmou presença no evento promovido pela Band, fato confirmado pela emissora.

ELEIÇÕES • O ex-presidente #Lula já decidiu participar do debate do dia 28, do pool #Band , @folha , @UOL e @tvcultura . A informação foi dada à Band pela coordenação da campanha do candidato do #PT . pic.twitter.com/pW8xlIuToB — Rádio BandNews FM (@radiobandnewsfm) August 24, 2022

Agora a expectativa é que Bolsonaro resolva se vai ou não participar dos debates. Inicialmente, aliados disseram que ele só iria se tivesse a presença de Lula. Com a confirmação do petista, a tendência é que o presidente também concorde em participar do encontro.

