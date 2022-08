Reprodução: Instagram / @olegmks Brasil visto da Estação Espacial Internacional

O cosmonauta Russo Oleg Artemiev registrou o Brasil visto da Estação Espacial Internacional (ISS, na sigla em inglês) e compartilhou o vídeo com seus seguidores nas redes sociais. Artemiev está a bordo da missão Soyuz MS-21, lançada em março deste ano, junto com outros dois colegas, Denis Matveev e Sergei Korsakov.

"O que temos aqui?", afirmou Artemiev, enquanto apontava a câmera para a janela da Estação Espacial. "Ah, já começamos a sobrevoar o Brasil. Essa é a beleza brasileira. Que mistura de cores!"

Assista abaixo:





A ISS é a maior estrutura já montada no espaço pelo homem. Ao todo, são 109 metros de largura, 73 metros de comprimento, 20 metros de altura e uma massa de 450 mil quilos. O local serve como um laboratório de observação da Terra e realização de experimentos de baixa gravidade.

A Estação Espacial está localizada a uma altura aproximada de 400 quilômetros da superfície terrestre e gira em torno de 28 mil quilômetros por hora, o que confere a estrutura um período de translação ao redor da Terra de 90 minutos.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG .