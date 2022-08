Letícia Martins 23/08/2022 Vinicius Poit afirma que vai redistribuir ICMS para educação em SP

O candidato ao governo de São Paulo Vinicius Poit (Novo) afirmou, durante sabatina realizada pelo Estadão em parceria com a FAAP, que vai repensar as políticas de distribuição dos impostos para equalizar a educação no estado.

"Sobre as universidades publicas do estado, R$ 15 bilhões vão para essas instituições. Só para comparar, o ensino técnico, que é o que garante o futuro, só tem R$ 140 milhões. A gente tem que mudar um pouco essa proporção e investir mais no ensino técnico", afirmou o candidato.

Para o candidato, o dinheiro público arrecadado precisa ir mais para a base de ensino no estado para incentivar o ensino gratuito e com maior qualidade.

Poit ainda mencionou o fato de querer cobrar mensalidades de alunos de mais alta renda que cursem ensino superior em universidades públicas.

"Universidade pública nao pode ser aquela lenda urbana, que é verdade, que diz o seguinte: 'Filho, se você passar na universidade pública voce vai ganhar um carro', disse. "Se você tem condições, você vai pagar".

E completou:"Quem paga a universidade pública é o ICMS, que é imposto sobre consumo que incide sob os mais pobres, então quer dizer que o pobre está pagando a faculdade do rico?".

Plano de governo de Vinicius Poit na área da educação

Fazer parcerias com o setor privado para identificar prioridades na oferta de cursos profissionalizantes

Fazer treinamentos com professores para aprimorar a prática em sala de aula

Reforçar o ensino sobre o exercício da cidadania e do civismo;

Exapandir escolas em tempo integral, tendo como meta 4,5 mil unidades

Fazer força-tarefa para oferecer reforço escolar a crianças e jovens com perda de aprendizado por causa da pandemia

Oferecer cursos de educação financeira, empreendedorismo e introdução à programação em escolas estaduais de tempo integral

Quem é Vinicius Poit

O candidato Vinicius Poit tem 36 anos e é formado em Administração de Empresas pela Fundação Getúlio Vargas. Fez carreira profissional como empreendedor.

Ele foi líder do Partido Novo na Câmara dos Deputados e Coordenador da Bancada Federal Paulista. Poit entrou na política pelo Partido Novo e recebeu 207.118 votos nas eleições de 2018. Na Câmara dos Deputados, foi relator do Marco Legal das Startups e do projeto de conectividade rural e nas escolas. É coautor das leis de Telemedicina e do Governo Digital.

Em seu site pessoal, Poit se define com formação cristã e liberal. Ele defende a redução do estado, a gestão eficiente dos recursos públicos e valoriza as liberdades individuais do cidadão.

