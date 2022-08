Letícia Martins 23/08/2022 Vinicius Poit (Novo) em sabatina

O candidato ao governo de São Paulo Vinicius Poit (Novo) afirmou, durante sabatina realizada pelo Estadão em parceria com a FAAP, que o sindicalismo colocado em prática em São Bernardo do Campo e outras regiões do ABC Paulista atrapalharam o desenvolvimento da área, uma vez que a matriz econômica ficou mais restrita. O candidato não poupou críticas a Luiz Inácio Lula da Silva, líder histórico dos movimentos sindicais na época.



"Muito ruim em São Bernardo do Campo com o sindicalismo, que atrapalhou tanto o desenvolvimento. Deixou a cidade dependende de uma matriz economica só e, infelizmente, hoje nós estamos penando para diversificar a matriz econômica do ABC e levar serviços e inovação para lá", afirmou o candidato do Novo.

E completou: "Então, é o mal que o Lula fez lá compementado pelo mal que este governo que está há 28 anos no estado de São Paulo fez também de só manter as industrias na base do incentivo e do subsídio e não da melhorias dos impostos, da logística".

Quem é Vinicius Poit

O candidato Vinicius Poit tem 36 anos e é formado em Administração de Empresas pela Fundação Getúlio Vargas. Fez carreira profissional como empreendedor.

Ele foi líder do Partido Novo na Câmara dos Deputados e Coordenador da Bancada Federal Paulista. Poit entrou na política pelo Partido Novo e recebeu 207.118 votos nas eleições de 2018. Na Câmara dos Deputados, foi relator do Marco Legal das Startups e do projeto de conectividade rural e nas escolas. É coautor das leis de Telemedicina e do Governo Digital.

Em seu site pessoal, Poit se define com formação cristã e liberal. Ele defende a redução do estado, a gestão eficiente dos recursos públicos e valoriza as liberdades individuais do cidadão.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.