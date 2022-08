Montagem iG / Fotos: Rovena Rosa/Agência Brasil; Marcelo Camargo/Agência Brasil; Governo do Estado de São Paulo Pesquisa mostra que Haddad lidera intenções de voto para Governo de São Paulo, seguido por Tarcísio e Rodrigo Garcia

Levantamento divulgado pelo Paraná Pesquisas nesta terça-feira (23) mostra que o ex-prefeito Fernando Haddad (PT) continua na liderança pelo governo de São Paulo, com 32,4% das intenções de voto na pesquisa estimulada.

Em segundo lugar, aparece o ex-ministro Tarcísio de Freitas (Republicanos), com 23,4%, seguido do atual governador do estado, Rodrigo Garcia (PSDB), com 15,6%.

A margem de erro é de 2,3 pontos percentuais para mais ou para menos.

No último levantamento divulgado pelo instituto em 1º de agosto , os candidatos também apareciam na mesma ordem, mas Haddad tinha 33,2%, Freitas, 22,5%, e Garcia, 14%. Todos oscilaram dentro da margem de erro.

Segundo os dados, os demais candidatos ficaram com menos de 1% cada. Brancos e nulos somam 13,7%, já os que não sabem ou não responderam, 12%.

Confira:

Fernando Haddad - 32,4%;

Tarcísio - 23,4%;

Rodrigo Garcia - 15,6%;

Vinicius Poit - 0,9%;

Carol Vigliar - 0,6%;

Elvis Cezar - 0,5%;

Altino - 0,3%;

Gabriel Colombo - 0,3%;

Antonio Jorge - 0,2%;

Edson Dorta - 0,1%;

Nenhum/ Branco/ Nulo - 13,7%;

Não sabe/ Não respondeu - 12,0%.

Pesquisa espontânea

No cenário espontâneo — quando a lista com os nomes dos pré-candidatos não é apresentada aos entrevistados — Haddad e Tarcísio aparecem empatados dentro da margem de erro, sendo o primeiro com 10,5% e o segundo, com 10,2%. Garcia marca 4,4%.

Os demais candidatos continuaram pontuando menos de 1%, segundo o levantamento. A maioria dos entrevistados (67,7%), no entanto, não soube responder em quem votaria.

Veja:

Fernando Haddad (PT): 10,5%;

Tarcísio de Freitas (Republicanos): 10,2%

Rodrigo Garcia (PSDB): 4,4%;

Elvis Cezar (PDT): 0,2%;

Vinicius Poit (Novo): 0,2%;

Carol Vigliar (UP): 0,1%;

Outros nomes citados: 0,5%;

Branco/nulo/nenhum: 6,3%;

Não souberam responder: 67,7%.

Para realizar a pesquisa, o instituto ouviu 1.880 eleitores com 16 anos ou mais em 78 municípios do Estado de São Paulo entre os dias 18 e 22 de agosto de 2022. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número SP-05386/2022. O nível de confiança é de 95,0%.



