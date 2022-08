Reprodução Novo 23/08/2022 Vinicius Poit Novo

Vinicius Poit (Novo) promete transformar o governo de São Paulo caso seja eleito na eleição este ano. Segundo o candidato, "somente uma gestão inovadora, que ‘pensa fora da caixa’, juntando inteligência com tecnologia, buscando sinergias e parcerias com a sociedade, terá êxito nessa missão". Segundo a última pesquisa RealTime Big Data, divulgada nesta segunda-feira (22), Poit está com 2% das intenções de voto atualmente.

Entre as principais propostas descritas no plano de governo estão mudanças na estrutura da administração pública. Poit diz, por exemplo, que irá reduzir o número de secretarias de 27 para 15. Ele também defende a mudança da sede do governo para o centro de São Paulo.

O plano de governo prevê, ainda, a privatização da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) e a ampliação de concessões e Parcerias Público-Privadas.

Veja, na sequência, alguma das principais propostas do candidato caso seja eleito governador de São Paulo:

Assistência social

Capacitar e incluir mulheres vulneráveis por meio de parcerias com o Sistema S;

Aperfeiçoar o programa Renda Cidadã, com foco em novos instrumentos de saída;

Educação

Fazer parcerias com o setor privado para identificar prioridades na oferta de cursos profissionalizantes;

Fazer treinamentos com professores para aprimorar a prática em sala de aula;

Reforçar o ensino sobre o exercício da cidadania e do civismo;

Exapandir escolas em tempo integral, tendo como meta 4,5 mil unidades;

Fazer força-tarefa para oferecer reforço escolar a crianças e jovens com perda de aprendizado por causa da pandemia;

Oferecer cursos de educação financeira, empreendedorismo e introdução à programação em escolas estaduais de tempo integral;

Saúde

Assegurar prazo mínimo para o agendamento de cirurgias e exames após a triagem na saúde básica;

Priorizar o atendimento da atenção básica para evitar internações;

Implementar o prontuário eletrônico em São Paulo;

Promover o uso da telemedicina;

Segurança pública

Recuperar e valorizar o centro do município de São Paulo, garantindo segurança ao comércio e assistência social a pessoas em situação de rua;

Apoiar a implantação da Guarda Municipal nos municípios, realizando a sua integração com a Polícia Militar;

Implementar sistema público-privado para administração de penitenciárias;

Usar tecnologia no combate ao crime, incluindo a integração do sistema da polícia a câmeras particulares;

Gestão pública

Reduzir a máquina pública, diminuindo de 27 para 15 o número de secretarias;

Transferir a sede do governo do Palácio dos Bandeirantes para o centro de São Paulo;

Bonificar servidores públicos por mérito e eficiência;

Ampliar concessões e Parcerias Público-Privadas;

Realizar privatizações;

Reduzir a exigência de documentos ou autenticações para acesso a direitos ou cumprimento de obrigações junto ao governo;

Meio ambiente e saneamento

Privatizar a Sabesp;

Acabar com os lixões nos municípios paulistas;

Melhorar o ambiente de negócios, agilizando a abertura de empresas, a obtenção de alvarás e licenças, o registro de propriedades, o pagamento de impostos e a execução de contratos;

Fazer com que São Paulo seja o estado com menor tempo médio para abertura de empresas no Brasil;

Regulamentar o Código de Defesa do Empreendedor;

Buscar soluções para a conclusão de obras como o Rodoanel.

Quem é Vinicius Poit

O candidato Vinicius Poit tem 36 anos e é formado em Administração de Empresas pela Fundação Getúlio Vargas. Fez carreira profissional como empreendedor.

Ele foi líder do Partido Novo na Câmara dos Deputados e Coordenador da Bancada Federal Paulista. Poit entrou na política pelo Partido Novo e recebeu 207.118 votos nas eleições de 2018. Na Câmara dos Deputados, foi relator do Marco Legal das Startups e do projeto de conectividade rural e nas escolas. É coautor das leis de Telemedicina e do Governo Digital.

Em seu site pessoal, Poit se define com formação cristã e liberal. Ele defende a redução do estado, a gestão eficiente dos recursos públicos e valoriza as liberdades individuais do cidadão.

