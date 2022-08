Letícia Martins 23/08/2022 Vinicius Poit (Novo) em sabatina

O candidato ao governo de São Paulo Vinicius Poit (Novo) afirmou, durante sabatina realizada pelo Estadão em parceria com a FAAP, que é a favor, acima de tudo, das liberdades individuais de cada um, o que significa que as questões de armamento podem ser redescutidas.

"Eu sempre vou articular a favor da liberdade de defesa do indivíduo, principalmente em regiões mais isoladas, no agro, em regiões de chácaras mais isoladas, onde a polícia demora para chegar", afirmou.



E completou: "Tudo que for possivel para baixar os impostos, eu vou fazer, seja para sua liberdade individual, da sua casa, da sua chácara, seja pra baixar o imposto em outras áreas também". "A nossa luta é para baixar impostos".

Confira algumas das principais propostas para a área de segurança pública do candidato:

Recuperar e valorizar o centro do município de São Paulo, garantindo segurança ao comércio e assistência social a pessoas em situação de rua

Apoiar a implantação da Guarda Municipal nos municípios, realizando a sua integração com a Polícia Militar

Implementar sistema público-privado para administração de penitenciárias

Usar tecnologia no combate ao crime, incluindo a integração do sistema da polícia a câmeras particulares

Quem é Vinicius Poit

O candidato Vinicius Poit tem 36 anos e é formado em Administração de Empresas pela Fundação Getúlio Vargas. Fez carreira profissional como empreendedor.

Ele foi líder do Partido Novo na Câmara dos Deputados e Coordenador da Bancada Federal Paulista. Poit entrou na política pelo Partido Novo e recebeu 207.118 votos nas eleições de 2018. Na Câmara dos Deputados, foi relator do Marco Legal das Startups e do projeto de conectividade rural e nas escolas. É coautor das leis de Telemedicina e do Governo Digital.

Em seu site pessoal, Poit se define com formação cristã e liberal. Ele defende a redução do estado, a gestão eficiente dos recursos públicos e valoriza as liberdades individuais do cidadão.

