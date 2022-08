Montagem Bolsonaro aparece liderando as intenções de voto no estado de São Paulo

Levantamento divulgado pelo Paraná Pesquisas na manhã desta terça-feira (23) mostra o presidente Jair Bolsonaro (PL) na frente da corrida pelo Planalto entre os eleitores do estado de São Paulo, com 40,3% das intenções de voto. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aparece em seguida, com 35,5%.

Em terceiro, aparece o nome do ex-ministro Ciro Gomes (PDT), com 7,6%. Na sequência, vem a senadora Simone Tebet (MDB), com 3,6%.

Os demais candidatos, como Pablo Marçal, Felipe D’Ávila, Vera Lúcia, Léo Péricles, Soraya Thornicke, Eymael e Sofia Manzano, pontuaram menos de 1% ou não pontuaram.

Entre as pessoas ouvidas pelo instituto, 7% disseram que, entre as opções, votariam branco ou nulo e 4,7% não sabem ou não responderam.

Confira os resultados da pesquisa estimulada:



Os números mostram certa estabilidade em relação à última pesquisa, realizada no fim de julho e divulgada no início de agosto . À época, Bolsonaro aparecia com 40,1% das intenções, enquanto Lula, com 36,2%. Os dois oscilaram dentro da margem de erro de 2,3 pontos percentuais.

Pesquisa espontânea

No cenário espontâneo, isto é, quando a lista com os nomes dos candidatos não é apresentada aos entrevistados, Bolsonaro também aparece em primeiro lugar entre os eleitores do estado, com 29,6%. Lula tem 24,5% e Ciro, 2,5%. Tebet soma 1,4% das intenções.

Os demais candidatos não chegaram a 1% das intenções de voto.

Os entrevistados que disseram votar em branco ou nulo, somam 7%, já os que não souberam responder, são 34,4%.

Veja:

Jair Bolsonaro (PL): 29,6%;

Lula (PT): 24,5%;

Ciro Gomes (PDT): 2,5%;

Simone Tebet (MDB): 1,4%;

Pablo Marçal (Pros): 0,3%;

Felipe D’ávila (Novo): 0,2%;

Outros nomes citados: 0,1%;

Branco/nulo/nenhum: 7,0%;



Não souberam responder: 34,4%.



Para realizar a pesquisa, o instituto ouviu 1.880 eleitores com 16 anos ou mais em 78 municípios do Estado de São Paulo entre os dias 18 e 22 de agosto de 2022. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-03203/2022. O nível de confiança é de 95,0%.

