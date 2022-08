Montagem Lula e Bolsonaro

O presidente Jair Bolsonaro (PL) e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) dividem as intenções de votos do eleitorado em São Paulo, aponta levantamento do Paraná Pesquisas divulgado nesta segunda-feira (01). A pesquisa mostra ambos os candidatos empatados dentro da margem de erro, Bolsonaro aparece com 40,1% contra 36,2% de Lula. Veja íntegra aqui.

Em terceiro lugar está Ciro Gomes (PDT), pontuando 7,1%. Na sequência, Simone Tebet (MDB), marca 1,7% das intenções de votos no Estado. Os outros pré-candidatos têm menos de 1% das intenções de votos.

Intenção de voto para presidente

Pesquisa realizada entre 25/07 e 28/07 (em %)

A margem de erro é de 2,3 pontos percentuais para mais ou para menos em um intervalo de confiança de 95%. O registro da pesquisa no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) é BR-03035/2022.

