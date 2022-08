Ricardo Stuckert Há preocupação com as candidaturas no Rio

A campanha do candidato à Presidência Luiz Inácio Lula da Silva (PT) acendeu o sinal de alerta no Rio de Janeiro. A equipe do petista tem observado que as pautas bolsonaristas estão ganhando espaço no estado e Marcelo Freixo (PSB) e André Ceciliano (PT) não estão conseguindo associar suas imagens ao do ex-presidente.



Nas pesquisas eleitorais, Lula aparece em primeiro lugar, mas o presidente Jair Bolsonaro (PL) tem conseguido ficar próximo do seu adversário. Os petistas temem que, ao longo da campanha, o chefe do executivo federal consiga ultrapassá-los, já que estão sentindo o trabalho do governador Cláudio Castro mais robusto.

Um dos pontos apontados pela equipe é o fato de Freixo e Ceciliano não conseguirem serem vistos como candidatos do ex-presidente. Na avaliação da campanha de Lula, há uma clara dificuldade da dupla em se comunicar com todas as regiões do estado fluminense.

Marcelo Freixo tem disputado o governo do Rio de Janeiro contra Cláudio Castro, que possui enorme apoio de bolsonaristas. Outro problema identificado pelos petistas é Rodrigo Neves (PDT). A cúpula do PT do estado acredita que o ex-prefeito de Niterói tem atrapalhado o deputado federal do PSB em alguns locais.

Já Ceciliano tem sofrido resistência da classe artística e militantes do PSOL, já que essas duas alas estão apoiando a candidatura de Alessandro Molon ao Senado. O grande problema que ambos estão mal nas pesquisas eleitorais, ficando atrás de Romário (PL) e Cabo Daciolo (PDT).

A equipe de Lula acompanhará, ao longo da próxima semana, as ações dos dois candidatos para saber se eles conseguirão emplacar. Caso isso não ocorra, a tendência é que o ex-presidente entre em cena e participe mais de perto da corrida eleitoral no estado fluminense.

