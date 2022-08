Divulgação/Prefeitura de SP A atualização cadastral é obrigatória para a continuidade do recebimento do benefício

A Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria Municipal de Habitação (Sehab), fará a atualização de informações dos titulares das famílias beneficiárias do auxílio aluguel. Ao todo, serão sete semanas de atendimentos, que ocorrem entre 29 de agosto e 14 de outubro. A atualização cadastral é obrigatória para a continuidade do recebimento do benefício, será presencial e não poderá ser feita por representante.



A partir de segunda-feira (29) até 14 de outubro a Central SP156 contará com o processo de mobilização ativa (realização de ligações) para agendamento dos atendimentos, no entanto os beneficiários também podem ligar para realizar o seu agendamento.

Somente após o agendamento, os titulares do benefício deverão comparecer à Central de Atendimento da Habitação (Avenida São João, 299 – Centro) ou nos pontos de atendimentos regionais (veja lista abaixo).

Os documentos que deverão ser apresentados são: documento com foto (RG ou CNH), comprovante de residência (serão aceitas contas de consumo de água, luz ou telefone em nome do beneficiário - emitidas nos últimos três meses; contrato de locação com firma reconhecida ou declaração do proprietário do imóvel em que o beneficiário reside) e comprovante de renda familiar (Carteira de trabalho, 03 últimos holerites ou autodeclaração de renda assinada sob as penas da lei).

Entre os benefícios sociais criados pela Prefeitura Municipal de São Paulo, o Auxílio Aluguel é um dos que tem o objetivo de auxiliar as famílias de baixa renda por um período determinado. Entende-se por atendimento habitacional provisório a concessão de benefício financeiro complementar à renda familiar, com finalidade de auxiliar a família na cobertura de despesas com moradia.

Atualmente cerca de 21 mil famílias recebem o benefício de R$ 400 reais. De acordo com a Portaria SEHAB nº 131/2015, para a concessão do auxílio aluguel é analisado o enquadramento das famílias nas seguintes situações: remoção em decorrência de obras públicas estratégicas, atendimento emergencial em decorrência de desastres em áreas de ocupação consolidada ou remoção de moradores em áreas consolidadas por motivo de risco.

A Secretaria Municipal de Habitação tem ampliado os instrumentos de atendimento à população vulnerável para reduzir o déficit habitacional, sendo o auxílio aluguel apenas uma das modalidades existentes. “Com a atualização cadastral temos uma gestão transparente e eficiente”. Disse João Farias, secretário municipal de habitação.

Pontos de atendimento para atualização cadastral:

Os atendimentos ocorrem até o dia 14/10/2022, de seg. a sex. das 08:00 às 17:00 horas, e aos sáb. das 08:00 às 13:00 horas, nos seguintes endereços:

Subprefeitura Ipiranga – Rua Lino Coutinho, 444 – Ipiranga.

Associação Nova Esperança São Francisco: Rua Morro das Pedras, 206

Subprefeitura da Freguesia do Ó – Avenida João Marcelino Branco nº 95 – Vila dos Andrades · Subprefeitura de M’ Boi Mirim – Av. Guarapiranga, 1.695 – Parque Alves.

Central de Habitação – Av. São João, nº 299 – Centro.

