Divulgação Marginal Pinheiros, em São Paulo

A Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras (Siurb) publicou no último dia 18, no Diário Oficial da Cidade, o Edital para contratação dos projetos executivos de prolongamento da Marginal Pinheiros. A previsão é que as propostas sejam abertas no dia 3 de outubro. A Prefeitura de São Paulo planeja investir cerca de R$ 8 milhões nos estudos. Após contratados, os projetos devem ser finalizamos em até sete meses.



O Edital prevê o desenvolvimento do projeto executivo de toda obra, em um trecho de 8 quilômetros, que se estende entre a Avenida Guido Caloi e a Ponte Vitorino Goulart, em Interlagos. O contrato contemplará também o desenvolvimento dos projetos de uma nova ponte, ao lado da Ponte Transamérica, que permitirá o acesso dos carros da Avenida Guido Caloi à Marginal Pinheiros, no sentido da Rodovia Castello Branco.

Ao longo do novo sistema viário, também está prevista a implantação de um Parque Linear. O espaço contará com nova vegetação, novos passeios públicos, áreas de descanso e contemplação. Será estudada, ainda, a construção de áreas, dentro do parque, para prática de atividades físicas.

A Marginal Pinheiros é hoje a segunda via expressa mais importante da cidade, ligando a região de Interlagos à Rodovia Castello Branco. Mais de 1,3 milhão de paulistanos serão beneficiados pela futura intervenção. A via também possibilita o acesso às rodovias dos Imigrantes e Anchieta, por meio da Avenida dos Bandeirantes.

Através da licitação, a Siurb irá contratar a revisão, atualização e complementação do projeto básico elaborado em 2002, além do desenvolvimento do projeto executivo da obra. Após 20 anos a atualização dos estudos se faz necessária, uma vez que houve construções ao longo do trecho e implantação de novas redes aéreas e subterrâneas no trajeto inicialmente proposto. Após a aprovação dos projetos, as obras serão licitadas.

