Reprodução/YouTube - 18.08.2022 Lula fala com evangélicos em vídeo publicado nas redes sociais

O candidato do PT à Presidência, Luiz Inácio Lula da Silva, publicou um vídeo nas redes sociais neste domingo (21) se dirigindo ao público evangélico. No clipe, Lula volta a falar que "igreja não é um partido político".



"A igreja existe para cuidar da tua fé e da tua espiritualidade", afirma Lula. O ex-presidente afirma, ainda, que seu governo deu mais liberdade aos evangélicos do que qualquer outro.

"Qualquer eleitor evangélico que tenha o mínimo de conhecimento sobre o Brasil sabe que nunca um governo tratou eles com o respeito que eu tratei. Inclusive dando liberdade para eles que eles não tiveram em outros governos. Não tendo vergonha de conviver com os pastores como outros presidentes tiveram. Teve presidente neste país que utilizava os pastores, mas depois tinha vergonha de aparecer ao lado do pastor. Eu não", diz Lula, acrescentando que conversa com padres, pastores e bispos: "Eu converso com todo mundo". Assista:

A fé em Deus se reflete na vida e nas atitudes do cristão. Por isso, queremos um mundo onde todos os brasileiros sejam dignos de respeito independente da sua religião. #BrasilDaEsperança pic.twitter.com/1g0cVOggKD — Lula 13 (@LulaOficial) August 21, 2022

Neste sábado (20), a campanha do petista solicitou oficialmente ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) a inclusão de novos perfis nas redes sociais pertencentes ao candidato, todos voltados para o público evangélico.



A última pesquisa Datafolha mostra que Jair Bolsonaro (PL) ampliou para 17 pontos percentuais a diferença sobre Lula entre os evangélicos. Dentre o segmento, Bolsonaro tem 49% das intenções de voto, contra 32% de Lula.



Em comício no Vale do Anhangabaú neste sábado, Lula usou parte importante de seu discurso para falar sobre a questão religiosa. O político criticou o uso de igreja como "palanque político". "A questão religiosa está tão na moda agora. E eu não quero falar de religião. Tem muita fake news. Tem demônio falando de Deus e tem gente honesta chamada de demônio. Tem gente que está fazendo da igreja um palanque político. Eu defendo o Estado laico. O Estado não tem que ter religião. As igrejas não têm que ter partido político", discursou.

