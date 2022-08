Alan Santos/Agência O Globo - 31.08.2021 Jair Bolsonaro durante motociata

O presidente Jair Bolsonaro (PL) convidou, em tom de brincadeira, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Alexandre de Moraes, para ir na sua garupa em uma motociata. As informações são da coluna Painel, do jornal Folha de S. Paulo.



De acordo com a coluna, o convite aconteceu durante o evento da posse de Moraes , na última terça-feira (16). Primeiro, Bolsonaro convidou o presidente do TSE para as comemorações do 7 de setembro em Brasília, mas Moraes recusou. Ele agradeceu, mas disse que não seria apropriado.

Em tom de brincadeira, então, Bolsonaro propôs que Moraes participasse de uma motociata, mas ele respondeu que não tinha carteira de habilitação para pilotar uma motocicleta.

O presidente, então, brincou e disse que Moraes deveria ir na sua garupa. "Vai virar meme", respondeu o presidente do TSE, rindo.



