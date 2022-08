Gabriel de Paiva - 24.07.2022 e Jarbas Oliveira - 30.07.2022 Bolsonaro e Lula em eventos com apoiadores

A campanha de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pediu oficialmente ao Tribunal Superior Eleitoral a inclusão "de novos endereços de redes sociais pertencentes ao candidato", todos direcionados ao público evangélico.

Após o último Datafolha confirmar que Jair Bolsonaro (PL) ampliou para 17 pontos a distância sobre Lula neste segmento, chegando a 49% das intenções de voto no último mês, contra 32% do petista, a campanha do petista resolveu agir.

A petição do partida, que foi subscrita por dez advogados da campanha de Lula, lista 12 endereços das redes sociais TikTok, Kwai, Twitter, Facebook e Instagram. Até o momento, porém, os perfis não trazem descrição detalhada e não tem nenhum seguidor.

Em nota, a assessoria do candidato do PT afirmou que a criação dos perfis foi um pedido de evangélicos alinhados ao ex-presidente.

"Alguns setores evangélicos, tanto dos partidos da coligação quanto de fora dele, nos contataram com interesse em atuar junto a comunidades evangélicas na campanha, e para isso ser possível registramos esses sites e perfis no TSE", apontou.

O teor religioso, aliás, deve marcar as campanhas na eleição desse ano, algo que pode ser visto já no primeiro dia oficial.

Jair Bolsonaro (PL) sugeriu que, se perder as eleições, as pessoas podem ficar proibidas de falar em Deus. Lula, por sua vez, acusou seu adversário de estar "possuído pelo demônio".