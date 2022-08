Reprodução/YouTube - 18.08.2022 Lula recebeu repasse do fundo eleitoral

O candidato do PT à Presidência, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, recebeu R$ 66,7 milhões da direção nacional do seu partido para utilizar na campanha. Os recursos são provenientes do fundo eleitoral.

Os candidatos a presidente podem gastar até R$ 88,9 milhões no primeiro turno da disputa. Além deste repasse, o único outro recurso recebido por Lula até o momento foi uma doação de R$ 300.

O petista já declarou ao TSE despesas de R$ 3 milhões, sendo R$ 1,2 milhões para cada um dos dois escritórios de advocacia que o representam e R$ 600 mil para uma empresa de contabilidade.

O fundo eleitoral é distribuído entre todos os partidos, de acordo com quantidade de parlamentares eleitos pela sigla na eleição anterior. O PT tem a segunda maior fatia, R$ 499 milhões, atrás apenas do União Brasil, que tem R$ 776 milhões.

O PT já repassou R$ 103 milhões do fundo. Depois de Lula, o segundo maior beneficiado foi o candidato do partido ao governo da Bahia, Jerômino Rodrigues Souza, que recebeu R$ 1,7 milhão.

O PL, partido do presidente Jair Bolsonaro, terá R$ 286 milhões. Desse total, já foram repassados R$ 19,5 milhões, mas não para a campanha de Bolsonaro. O maior beneficiado até agora foi o candidato ao governo do Rio Grande do Sul, Onyx Lorenzoni, com R$ 6 milhões.

