Divulgação - 17.08.2022 Lula, Bolsonaro, Ciro e Tebet. Foto dos presidenciáveis que será exibida na urna eletrônica.

A propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão começa a ser veiculada a partir do dia 26 de agosto. Apesar do crescimento da internet no debate político, todos os partidos consideram fundamental para a eleição deste ano as peças que serão exibidas nos canais.



No rádio, o primeiro horário será das 7h às 7h25 e o segundo começa a partir das 12h às 12h25. Já na televisão, a propaganda passará às 13h e terminar às 13h25 e, na parte noturna, será às 20h até 20h25.

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) terá o maior tempo, podendo usar 3 minutos e 39 segundos. O presidente Jair Bolsonaro (PL) vai ter 2 minutos e 38 segundos, enquanto Simone Tebet (MDB) utilizará 2 minutos e 20 segundos. Soraya Thronicke (União Brasil) ficará com 2 minutos e 10 segundos, Ciro Gomes (PDT) falará 52 segundos, Roberto Jefferson (PTB) possui 25 segundos e Felipe D’Avila é o que conquistou o menor tempo (22 segundos).

Os quatro primeiros colocados nas pesquisas – Lula, Bolsonaro, Ciro e Tebet – já fecharam seus planejamentos para convencer os eleitores através das peças de campanha no horário eleitoral gratuito.

Confira:

Lula

Reprodução/YouTube - 18.08.2022 Lula falará do seu legado

O ex-presidente fará um embate de legados. Ele destacará as ações que foram feitas ao longo do seu governo, ressaltando que mudou a vida de milhões de brasileiros por causa dos projetos sociais, impulsionando o setor privado para o crescimento de empregos, além de melhorar a educação.



Lula discursará para defender o seu trabalho como o presidente e pedirá que os eleitores reflitam como era o Brasil de 2003 a 2010 e comparecem com o governo Bolsonaro. O petista ressaltará que o país voltou ao Mapa da Fome e que milhões de família enfrentam sérios problemas financeiros.

Jair Bolsonaro

Reprodução/YouTube Cara a Tapa 13.08.2022 Jair Bolsonaro em entrevista ao canal do YouTube "Cara a Tapa"

O presidente da República usará a propaganda eleitoral para defender as ações do governo durante a pandemia. Ele irá comparar os valores pagos pelo Auxílio Brasil com do Bolsa Família. Seu maior objetivo é conquistar a confiança do eleitorado feminino e falará de projetos que foram feitos para esse público.



O discurso ideológico também não faltará. O mandatário defenderá “a família, a pátria e Deus”. Inclusive, a “guerra santa” é a principal cartada da equipe do governante para crescer entre os evangélicos e diminuir a distância em relação ao ex-presidente Lula.

Ciro Gomes

Divulgação Ciro Gomes terá menos de um minuto de propaganda

Com menos de um minuto, Ciro focará em apresentar seu projeto de desenvolvimento nacional. Ele criticará os trabalhos feitos por Bolsonaro e Lula e ressaltará que “é preciso mudar a fórmula de governo”.



O pedetista ainda falará mal da polarização entre os dois primeiros colocados nas pesquisas eleitorais, pedindo ao eleitor que escolha um nome diferente para dar estabilidade política e econômica.

Simone Tebet

Reprodução/YouTube OAB - 18.08.2022 Simone Tebet criticou a reeleição

Tebet optará por não atacar os adversários, passando a imagem de que é uma candidata capaz de se reunir com políticos de qualquer espectro. Ela falará dos seus projetos, reforçará que entende as necessidades dos brasileiros, principalmente das mulheres, e que pode fazer diferente em relação aos dois primeiros nas pesquisas.



Simone também destacará seu currículo, reforçando que foi prefeita de Três Lagoas (MS), vice-governadora do Mato Grosso do Sul e é, atualmente, senadora.

