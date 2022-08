Reprodução: Commons - 10/05/2022 Governador do Rio Cláudio Cástro

O governador do Rio, Cláudio Castro (PL), disse não enxergar problemas em usar uma escola pública como estúdio para gravação do seu programa eleitoral. Durante caminhada realizada no Mercadão de Madureira, nesta sexta-feira, Castro atacou os adversários Marcelo Freixo (PSB) e Rodrigo Neves (PDT), que segundo ele, "fazem campanha em universidades (Freixo) e na prefeitura de Niterói (Neves)", quando questionado sobre a legalidade da escolha de usar instalações públicas para tal. De acordo com reportagem da Folha de S. Paulo, Castro reuniu alunos do colégio público Amaro Cavalcante, no Largo do Machado, para gravação de uma inserção da sua campanha à reeleição.

A lei eleitoral, no entanto, proíbe aos agentes públicos o uso de bens do estado em benefício dos candidatos. Profissionais e alunos da escola ouvidos pelo Globo asseguram que Castro foi hostilizado por alunos ao deixar o local. Ele teria ouvido protestos por se aliar ao presidente Jair Bolsonaro e gritos de "bandido".

"O Freixo faz campanhas em universidades públicas e escolas, vive dando palestras. Ninguém questiona isso. Rodrigo Neves usa diariamente a prefeitura de Niterói. Não vejo ninguém questionando. Foi tudo feito dentro da lei, sem qualquer violação às normas eleitorais", garantiu.

A multa para quem violar a legislação eleitoral pode chegar a R$ 400 mil, além da cassação do registro da candidatura. Ainda de acordo com a Folha, a diretora da unidade, Maria da Penha Lira, participou da gravação e carregava um termo de autorização a ser assinado por quem quisesse participar do programa.

De acordo com a assessoria de imprensa da Secretaria Estadual de Educação, as atividades escolares não foram suspensas para a gravação do programa, que foi feita na biblioteca. Alunos foram reunidos em uma roda e debateram com o governador sobre as políticas de educação. O local já estava preparado para ser usado como ser de filmagem, com iluminação pré-instalada.

