Coreia do Norte chamou de "absurda" a proposta de Seul para que Pyongyang encerrasse o programa de armas nucleares

Em declaração à agência estatal "KCNA", Kim Yo-jong, irmã do ditador Kim Jong-un, disse ainda que os norte-coreanos descartam uma reunião com o presidente do país vizinho, Yoon Suk-yeol.

"Ninguém troca seu destino por uma torta de milho. O fim das armas nucleares é o grande sonho, esperança e plano de Yoon.

Isso é simples e infantil. Excluímos de maneira clara que possa haver uma reunião cara a cara com ele", disse ainda a jovem, que cuida das relações exteriores do governo de maneira informal.

O mandatário de Seul havia proposto fornecer alimentos, ajuda financeira e também apoio para construir ou reparar infraestruturas civis importantes do país - que tem uma das populações mais pobres do mundo.



As relações entre as Coreias pioraram desde que Yoon assumiu o poder, em maio deste ano. No fim de julho, em um discurso, Kim Jong-un afirmou que o governo de Seul e seu exército "seriam aniquilados" pelas tropas do país.

