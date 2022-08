Reprodução Ciro Nogueira criticou as pesquisas

Nesta sexta-feira (19), o ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira (PP), ironizou as pesquisas eleitorais que têm mostrado o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em primeiro lugar. Na última quinta (18), o Datafolha divulgou o petista com 47% das intenções de voto, enquanto o presidente Jair Bolsonaro (PL) anotou 32%.



“Vamos combinar assim para não haver mais discussão: o PT ganha a eleição todos os dias até o dia da eleição. No dia da eleição, mas só no dia, ganha Jair Bolsonaro”, declarou Ciro em seu perfil no Twitter.

“Assim, as narrativas e as torcidas engajadas vencem nas versões e a maioria do Brasil vence de fato! Todo mundo ganha e ninguém perde, como diria Jair Bolsonaro, pelo bem do Brasil”, completou.

Não é a primeira vez nesta semana que o ministro resolveu alfinetar seus adversários. Ontem, ele declarou que o antipetismo sempre existirá, enquanto o antibolsonarismo é um sentimento passageiro.

“Há quem não goste de Bolsonaro? Sim. Mas não existirá um antibolsonarismo. Já o antipetismo sempre existiu e nunca vai acabar. Antibolsonaro é alergia. Antipetismo é epidemia”, escreveu.

Ciro Nogueira já foi aliado do Partido dos Trabalhadores e chegou a dizer que estaria com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva “até o fim”, quando o líder nas pesquisas foi impedido pela Justiça de concorrer à Presidência em 2018.

A postura em relação ao chefe do executivo federal mudou no ano passado, quando passou a ser cotado para comandar a Casa Civil. Nos últimos meses, ele tem usado as redes sociais para atacar o PT, posicionamento muito diferente de quatro anos atrás.

