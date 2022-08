Reprodução - 22.04.2022 Ministros do STF

A maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) votou contra a possibilidade de a nova lei de improbidade administrativa ser usada para beneficiar pessoas condenadas em processos com trânsito em julgado, ou seja, aqueles que já foram encerrados e nos quais não é mais possível recorrer. Para seis dos 11 ministros, não é possível reabrir esses casos.

Ainda não há maioria quanto à possibilidade de a nova lei retroagir em casos antigos que ainda estão em curso na Justiça e cujos réus tenham sido acusados de cometer atos "culposos", ou seja, em que ficou configurado que não houve a intenção de cometer a irregularidade.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.