Reprodução/Twitter - 17.08.2022 Deltan Dallagnol defendeu a candidatura de Alvaro Dias

Na última quarta-feira (17), Deltan Dallagnol gravou um vídeo manifestando apoio a candidatura ao Senado de Alvaro Dias (Podemos). Com a atitude, o ex-procurador se afastou definitivamente do ex-juiz Sergio Moro (União Brasil), que é concorrente do seu correligionário.



“O senador Alvaro Dias se dedicou com coragem, de modo incansável, no combate à corrupção e na defesa firme da operação Lava-Jato, por meio da sua conduta, das suas palavras e das suas propostas”, declarou Deltan.

“Precisamos de mais pessoas como Alvaro Dias na política, que defendam o fim do foro privilegiado, a prisão em segunda instância e as reformas política, tributária e do Judiciário”, acrescentou.

Vídeo:

Dallagnol se filiou ao Podemos junto com Moro com o objetivo de apoiá-lo para o cargo de presidente. O combinado era que o ex-juiz disputasse à Presidência, Alvaro o Senado pelo Paraná e Deltan lutasse por uma cadeira a Câmara dos Deputados.



Porém, o ex-ministro do presidente Jair Bolsonaro deixou o partido e se transferiu para o União Brasil, tornando-se candidato a senador por São Paulo. Após ter sua transferência domiciliar impedida pela Justiça, Sergio precisou retornar para o Paraná e virou concorrente de Dias.

Dessa forma, Deltan se manteve neutro até a noite de ontem. Agora ele fará campanha defendendo a sua própria candidatura e também Alvaro Dias, afastando-se de Moro.

