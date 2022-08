Reprodução: redes sociais/vídeo g1 Wilker Leão e Jair Bolsonaro durante confusão nesta manhã (18)

O entusiasta do militarismo, Wilker Leão , publicou nesta quinta-feira (18) o vídeo editado em seu canal no Youtube em que chama o presidente Jair Bolsonaro (PL) de 'tchtchuca do Centrão'.

A confusão com o Chefe do Executivo aconteceu na manhã desta quita-feira, quando o youtuber fez perguntas sobre mudança nas regras de delação premiada, em 2019.

A princípio, Bolsonaro ignorou Leão. Logo depois, o influenciador chamou Bolsonaro de "covarde", "vagabundo" "safado" e "tchutchuca do Centrão".

A versão de Wilker Leão tem a duração de 3:18 com o título: "Questionei Bolsonaro cara a cara acerca da limitação à delação premiada que ele sancionou - dia 56". Na descrição, Leão escreveu: "Fui até o Palácio da Alvorada questionar o gado bolsonarista e o próprio Bolsonaro apareceu para falar comigo e eu o coloquei contra a parede. Esse é o Presidente da República do nosso país".

Durante o vídeo, o influencer questiona se o presidente deseja falar com ele. Bolsonaro responde: "vem cá, vem cá, vem cá", enquanto puxa a gola da camisa do youtuber e tenta pegar o celular do jovem.

Em dado momento, alguém tenta derrubar o youtuber enquanto ele tenta chamar a atenção do presidente. No entanto, não é possível identificar quem tentou fazer com que ele caísse.

"Aê, presidente, o senhor acha o quê dessa violência comigo aqui? Acabaram de me derrubar, ô Bolsonaro. Você acha o quê do pessoal me derrubando?", pergunta o jovem. Bolsonaro não responde.

Pelas imagens do youtuber, é possível identificar que o coronel do Exército e assessor especial da Presidência da República Sérgio Rocha Cordeiro, pergunta a Leão sobre o "Lula ladrão". "O Lula é ladrão também, mas esse daí (se referindo a Bolsonaro) tá fazendo tudo que o PT faz", responde Leão.

Após a confusão, Jair Bolsonaro e Wilker Leão conversaram por cinco minutos. O diálogo abordou temas como as mudanças na lei da delação premiada, posse de armas e aliança com partidos do Centrão.

“Eu preciso aprovar as coisas no Parlamento, certo? Se for para aprovar sozinho, eu sou ditador. Fecha tudo, fecha Supremo, fecha Congresso, fecha tudo e eu resolvo as coisas sozinho. Eu tenho que ter o apoio do Parlamento. Os partidos de centro são quase 300 dos 513 parlamentares. Como vou aprovar um projeto simples de lei dispensando 300 votos?”, disse o presidente.

Bolsonaro também declarou que não consegue agradar todo mundo. "Eu não posso ser um presidente 100%. Vai desagradar um ou outro em alguma coisa, vai desagradar".

