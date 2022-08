Reprodução redes sociais: 11.08.2022 Haddad, Rodrigo Garcia e Tarcisio de Freitas

A campanha eleitoral começou na última terça-feira (16), mas os candidatos ao governo de São Paulo vêm apresentando suas propostas aos eleitores desde o começo de agosto. Entre debates e sabatinas, o que tem chamado a atenção é a discussão em torno da região Metropolitana de São Paulo e do litoral.



No primeiro encontro que reuniu todos os postulantes ao Palácio dos Bandeirantes, organizado pela Band no dia 7, ocorreram debates que são de maiores preocupações para quem mora nos grandes centros. Cidades mais distantes da capital acabaram passando despercebidas.

Nenhum candidato falou sobre as empresas optam por ficar no Mato Grosso do Sul ao invés de se instalar no Noroeste Paulista. O turismo, uma das mais importantes formas de sustento de quem mora em cidades pequenas como Ilha Solteira, Pereira Barreto e Suzanápolis, nem ganhou uma menção.

Nas sabatinas do Estadão, Roda Viva e do Grupo Globo, pouco foi falado sobre o interior. Raramente algum candidato apresentou propostas para o agronegócio e citou cidades do interior, como Campinas. Não por acaso, o candidato Fernando Haddad (PT) reclamou com Vera Magalhães sobre as perguntas feitas no bate-papo que reuniu jornalistas do O Globo, Valor Econômico e Rádio CBN.

O petista precisou responder uma série de perguntas sobre o período que era prefeito de São Paulo. Tarcísio falou sobre o governo Bolsonaro e Rodrigo foi bombardeado por questões mais políticas do que das ações que realizou como governador.

Se a disputa na Grande São Paulo é sempre muito acirrada, o mesmo não dá pra dizer do interior. O PSDB nunca disfarçou que formou fortes alianças com prefeitos, vereadores e empresários do agronegócio em municípios do Nordeste e Noroeste Paulista. Desta vez não foi diferente, já que Geninho (União Brasil), ex-prefeito de Olímpia, foi escolhido para ser vice da chapa de Garcia.

Não há clareza dos motivos que estão fazendo candidatos e jornalistas focarem na Grande São Paulo, questões nacionais e litoral neste começo de campanha, mas não há qualquer indício de que essa realidade mudará. Não será surpresa se o interior passar despercebido no debate eleitoral deste ano.

